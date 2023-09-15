Львівський окружний адміністративний суд позбавив виконавчий комітет Львівської міськради повноважень видавати містобудівні умови та обмеження на будівництво чи реконструкцію на території всієї ОТГ. Своє рішення суд мотивував тим, що такі дозволи має видавати управління аріхтектури та головний архітектор Львова.

Це рішення суду міська рада вже оскаржує в касації. Поза тим, скориставшись тимчасовим безвладдям в містобудівній галузі, поки справа перебуває на розгляді суду, частина депутатів Львівської районної ради вирішили передати повноваження на видачу МУО районній військовій адміністрації.

ZAXID.NET пояснює, у чому суть схеми, за якою виконком позбавили містобудівних повноважень, і як до неї причетні депутати ЛМР.

***

Із чого все почалось

У липні 2022 року львів’янка Людмила Роюк звернулась до виконавчого комітету Львівської міської ради, аби отримати містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з надбудовою нежитлових приміщень на вул. Дніпровській, 7 під магазин та квартиру. На вул. Дніпровській, 7 розташований одноповерховий житловий будинок, імовірно споруджений львівським мулярем Мартіном Заходним для власних потреб. Зараз ділянка під ним неоформлена, втім із реєстру нерухомості відомо, що у 2018 році Людмила Роюк купила нежитлові приміщення площею 76,5 м2, а у 2020 – зареєструвала за ними право власності.

На засіданні 22 липня виконком у видачі МУО відмовив, оскільки наміри забудови земельної ділянки не відповідали затвердженим містобудівним документам – будівля, яку хотіли реконструювати та надбудувати, розташована в зоні малоповерхової забудови [до 4 поверхів] та частково в зоні транспортної інфраструктури (ТР-2). Це рішення підписав заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, який того дня головував на засіданні.

Загалом містобудівні умови та обмеження є обовʼязковим документом, в якому регулюється площа та висота забудови. Після їх отримання забудовник може звернутися в ДІАМ за дозволом на початок будівельних робіт.

Сама Людмила Роюк – відома у Львові адвокатка, входить до у Ради адвокатів Львівської області. У 2010 році була адвокаткою екс-мера Винників Теодора Гудзяка, якого підозрювали у хабарництві, а у 2013 році – захищала колишнього першого заступника начальника інспекції Держархбудконтролю у Львівській області Ігора Гуменчука у справі про хабарництво. За даними руху «Чесно», у 2015 році вона безуспішно балотувалась у депутати Львівської міськради від «Народного контролю». У 2018 році як членкиня одіозної ГО «Розвиток Громади» кандидувала до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

Суд

Аби оскаржити рішення виконкому ЛМР, яке забороняло їй почати будівництво, Людмила Роюк звернулася до Львівського окружного адміністративного суду. Адвокатка вимагала скасувати повноваження виконкому на видачу МУО, що затверджені відповідною ухвалою міської ради, та передати ці повноваження окремому органу, керівником якого має бути головний архітектор Львова.

Крім цього, Роюк просила суд визнати недійсним рішення виконкому від 22 липня 2022 року, якими їй відмовили у перебудові будинку під магазин і квартиру. У суді вона зазначила, що Любомир Зубач не входить до виконавчого комітету, а отже не може підписувати ухвалені ним рішення. Крім цього, жоден член комітету, включно з міським головою Андрієм Садовим, не є архітектором за освітою, тому вони не можуть вирішувати, кому видавати, а кому не видавати МУО.

Своєю чергою, представники міськради в суді зазначили, що повноваження виконкому на видачу МУО регулює ухвала сесії міськради від 8 липня 2021 року та положення про розмежування повноважень між виконавчими органами ЛМР. Крім цього, ЗУ «Про архітектурну діяльність» дозволяє виконавчим органам міських рад із питань архітектури видавати МУО. Таким органом у міськраді, згідно з ухвалою від 26 травня 2016 року, є виконком. Крім цього, у міськраді наголосили, що ділянка входить до зони транспортної інфраструктури, що не передбачає розміщення магазинів чи квартир.

Тому Львівська міська рада, а також окремо Любомир Зубач, Міністерство розвитку громад і ДП «Дія», у чий реєстр було внесене рішення про відмову у видачі МУО, наполягали на законності рішення виконкому та його повноважень і просили суд відмовити Людмилі Роюк у задоволенні позову.

Втім суд визначив, що спеціальним органом міської ради з питань містобудування та архітектури є не виконком, а управління архітектури та урбаністики, а видавати МУО може лише головний архітектор міста. Натомість виконавчий комітет перебрав на себе ці повноваження незаконно. Прикметно, що водночас суд не побачив незаконності в діях виконкому та Любомира Зубача під час відмови у видачі МУО на реконструкцію з надбудовою нежитлових приміщень на вул. Дніпровській, 7 під магазин та квартиру.

Крім цього, представники виконкому в суді стверджували, що Людмила Роюк не долучила до заяви на видачу МУО містобудівний розрахунок, однак сама вона в суді це заперечила і надала документи, за якими розрахунок був виконаний ще у 2020 році. Тому суд вирішив, що виконком не мав підстав для відмови у видачі МУО.

Зважаючи на обставини справи, 31 травня 2023 року суддя Львівського окружного адмінсуду Олександр Коморний позов Людмили Роюк задовольнив частково, визнавши нечинними повноваження виконкому на видачу містобудівних умов та обмежень, а також саме рішення, що стосувалось забудови на вул. Дніпровській, 7. А 6 вересня суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Надія Ільчишин підтвердила це рішення, однак Львівська міськрада вже подала на це рішення касаційну скаргу у Верховний суд.

Прикметно, що в апеляції інтереси Людмили Роюк захищав депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності» адвокат Олексій Різник, який відомий неодноразовими і неоднозначними позовами до міської ради та виконкому.

Скористатися «вікном можливостей»

Після травневого рішення апеляційного суду Львівська міська рада припинила виносити на розгляд виконавчого комітету містобудівні питання, оскільки за законом залишилася фактично без уповноваженого органу, що регулює видачу МУО. Щоб утворити такий орган або делегувати повноваження головному архітектору міста, треба скликати сесію Львівської міськради, винести питання на обговорення і затвердити більшістю голосів. Нагадаємо, що більшість голосів у ЛМР має саме фракція «Європейської солідарності» – 26 мандатів.

12 вересня Львівська районна військова адміністрація терміново подає звернення до Львівської районної ради з проханням передати повноваження районній адміністрації видавати містобудівні умови та обмеження на забудову земельних ділянок, розташованих на всій території Львівського району. В проекті ухвали вказано, що йдеться про ті громади, в яких не утворені уповноважені органи містобудування та архітектури. А Львів, нагадаємо, за рішенням Львівського окружного адмінсуду, саме втратив орган, відповідальний за видачу МУО.

У п'ятницю, 15 вересня, на розгляд депутатів Львівської райради винесли, власне, лише це одне питання – про «Про делегування Львівській районній військовій адміністрації повноважень у сфері містобудування та архітектури». Втім щось пішло не так і сесія це рішення не розглянула через відсутність кворуму.

«Позиція міської ради незмінна – рішення, що будувати у місті, мають прийматися прозоро, публічно у точно у стінах міської ради, а не десь в районі, чиновниками РДА. Вважаємо такі дії незаконними і просто ганебними. Тому закликаю депутатів райради не допустити протиправних рішень», – відреагував на рішення суду та наміри райради Любомир Зубач.

Серед депутатів, які звернулись до голови райради Андрія Сулима з проханням скликати сесію заради єдиного питання, – колишня керівниця юридичного відділу виконкому Винниківської міськради Мар'яна Кричковська, колишній заступник мера Винників Богдан Шустер, юристи Орест Миколайчук і Маряна Кузьо, а також Олександр Сироїд, депутат від «Європейської Солідарності», голова комісії з питань будівництва, архітектури, ЖКГ, транспорту, який мав бути відповідальним за реалізацію цієї ухвали. Неофіційно Сироїд був помічником екс-депутата Львівської облради, відомого львівського бізнесмена Григорія Козловського. Козловський, своєю чергою, є давнім бізнес-партнером Олексія Різника.

І хоч сам Олександ Сироїд свій звʼязок із Григорієм Козловським заперечує, його прізвище фігурувало у закупівлях компанії бізнесмена.

І що тепер буде

Оскільки міська рада має шанс оскаржити рішення судів у касації, вони ще не набрали законної сили. Водночас й Львівська райрада не передала повноваження на видачу МУО для районної військової адміністрації, тож, вочевидь, поки що містобудівні умови та обмеження в межах Львівської ОТГ не видаватимуть.

У коментарі ZAXID.NET голова Львівської райради Андрій Сулим зазначив, що наступна планова сесія має відбутися невдовзі. Її дату та порядок дений визначать на засіданні президії 19 вересня. Тож наразі не відомо, чи винесуть питання про делегування містобудівних повноважень РВА на наступному пленарному засіданні.

«Виникла ситуація правового вакууму. Вочевидь, міський голова буде скликати сесію ЛМР, для того, щоби визначити уповноважений орган, який буде видавати містобудівні умови та обмеження», – розповів ZAXID.NET Любомир Зубач.

Він додав, що практика видачі МУО виконавчими комітетами є звичною для багатьох міст, зокрема, Винниківська міська рада до приєднання до Львівської ОТГ, практикувала аналогічну процедуру.

«Тому досить дивно, коли рішенням суду ламається система, яка працювала роками і до якої не було зауважень. Ця система, яка була сформована, була досконалішою і прозорішою з точки зору громадської участі», – додав заступник міського голови з питань містобудування.