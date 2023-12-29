Володимир Труш очолював Тернопільську облдержадміністрацію з березня 2020 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Тернопільської обласної державної адміністрації 43-річного Володимира Труша. Напередодні його звільнення погодив Кабмін.

Як вказано в указі президента, який розмістили на сайті глави держави, Володимира Труша було звільнено згідно з поданою ним заявою.

Президент Зеленський призначив депутата облради від «Слуги народу» Володимира Труша головою Тернопільської ОДА у березні 2020 року під час пандемії Covid-19 на тлі протестів мешканців області проти розміщення евакуйованих з Уханя українців у санаторії Микулинців.

У червні 2023 року працівники НАБУ та САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників Володимира Труша за вимагання 2,4 млн грн хабара. Володимир Труш свою причетність до скоєного заперечив і проходить у справі, яку розглядає Вищий антикорупційний Суд, як свідок.