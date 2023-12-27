Володимир Труш

У середу, 27 грудня, Кабінет міністрів погодив звільнення Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Президент Зеленський призначив депутата облради від «Слуги народу» Володимира Труша головою Тернопільської ОДА у березні 2020 року під час пандемії Covid-19 на тлі протестів мешканців області проти розміщення евакуйованих з Уханя українців у санаторії Микулинців.

У червні 2023 року працівники НАБУ та САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників Володимира Труша за вимагання 2,4 млн грн хабара. Володимир Труш свою причетність до скоєного заперечив і проходить у справі, яку розглядає Вищий антикорупційний Суд, як свідок.