Зеленський призначив Володимира Труша головою Тернопільської ОДА

Володимир Зеленський зустрівся з новим головою Тернопільської ОДА Володимиром Трушем одразу після його призначення

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимиром Трушем. Указ про його призначення нацю посаду президент підписав у четвер, 19 березня, повідомила президентська прес-служба.

На зустрічі Володимир Зеленський наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.

Зі свого боку новопризначений голова Тернопільської обласної державної адміністрації подякував Президенту за довіру.

Хто такий Володимир Труш – голова Тернопільської ОДА

Володимир Труш народився 1980 року в с. Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Має вищу освіту.

У 2002 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальностями «Фінанси» (магістр з економіки та підприємництва) та «Філологія» (бакалавр з філології).

У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (бакалавр з права).

З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області.

У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю.

З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Напередодні Зеленський звільнив з посади голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля, який подав у відставку після протестів у Микулинцях проти поселення в одному з місцевих санаторіїв евакуйованих з китайського Уханя українців. Того ж дня уряд погодив проект указу президента про призначення на цю посаду Володимира Труша.