Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш у справі про одержання неправомірної вигоди головою Тернопільської облради Михайла Головка і двох заступників Ігора Дем'янчука та Ігора Гайдука, проходить як свідок. Про це повідомив один із захисників голови облради Михайла Головка.

Адвокат також зазначив, що у свідченнях і розмовах, які були записані прихованими камерами, неодноразово заступник начальника ОВА згадує самого Труша, для себе і для якого бере відсоток з суми з підприємця. Однак у справі, за словами захисника, сам Труш проходить як свідок.

Нагадаємо, 26 червня працівники НАБУ і САП провели обшуки і затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка, двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігора Дем'янчука та Ігора Гайдука. Посадовців обвинувачують у вимаганні і одержані хабара у розмірі 2,4 млн грн.

Увечері, 26 червня, НАБУ оприлюднило відео з прихованих камер, яке підтверджує як саме заступники і Головко вимагали й отримали гроші від тернопільського підприємця Олександра Ярмоленка.

Наступного дня, 27 червня, начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш прокоментував чутки про свою причетність до вимагання хабара у підприємця. Чиновник зазначив, що звинувачувати будь-кого він не може, адже є таємниця слідства і ще не має вироків судів. Щодо своїх двох заступників, які причетні до вимагання і отримання хабара, то він сказав, що вони з березня перебувають у війську. Про ймовірні обшуки в його кабінеті і в помешканні Володимир Труш додав, що правоохоронці провели усі обшуки, на яких в них був виданий ордер.