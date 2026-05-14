Трагедія сталася на вул. Очеретяній, 31

У четвер, 14 травня, на вул. Очеретяній,31 у Львові під час виконання фасадних робіт на новобудові троє працівників впали з висоти 15 поверху і загинули. Двоє із загиблих – громадяни Туреччини.

За даними прокуратури Львівщини, на вул. Очеретяній у Львові під час виконання робіт із ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька. Внаслідок падіння загинули троє працівників. Попередньо, двоє із них – громадяни Туреччини, ще один – українець.

На місці працюють правоохоронці, з’ясовують обставини події, а також людей, відповідальних за дотримання вимог охорони праці. У поліції зазначили, що трагічний інцидент стався близько 14:00 на будівництві на вул. Очеретяній, 31.

Робітники загинули під металевими конструкціями

За фактом трагедії зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

За інформацією ЛУН, на вул. Очеретяній, 31 ЖК Strim Towers зводить забудовник ТзОВ «Стрім-Львів».