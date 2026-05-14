Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок студенту, який переправляв військовозобов’язаних через кордон. Суд зобов’язав його прочитати підліткову книгу Віоліни Ситнік «Маски чужих ролей».

Як вказано в матеріалах справи, студент першого курсу НУ «Одеська юридична академія» у вересні 2025 року пообіцяв знайомому допомогти виїхати за кордон. При цьому, чоловік був військовозобов’язаним і не мав підстав для перетину кордону, але студент запевнив, що допоможе йому виготовити необхідні документи та супроводить через пункт пропуску. За свої послуги студент вимагав 5900 доларів.

У суді першокурсник свою провину визнав і пояснив, що в такий спосіб хотів заробити і оплатити навчання. Влітку 2025 року йому зателефонував невідомий чоловік і сказав, що номер студента йому дав хтось із міської ради. Він запитав, чи той знає, як виїхати за кордон. Хлопець знайшов фірму, яка робить фіктивні документи, в інтернеті і домовився передати їх на заправці біля Львова. Після того, як він отримав гроші за свої послуги, його затримала СБУ.

Суд взяв до уваги те, що студент іще неповнолітній і вперше притягується до кримінальної відповідальності. Також суд звернув увагу на його складну сімейну ситуацію – хлопець є переселенцем і позбавлений батьківської опіки. Крім цього, хлопець має шкільні нагороди і подяку від бригади тероборони за сприяння війську.

Тому суд врахував ці пом’якшувальні обставини і звільнив його від фактичного покарання. Натомість суддя Ірина Карпин зобов’язала його прочитати книгу Віоліни Ситнік «Маски чужих ролей», яка, на думку суду, «надасть усвідомлення наслідків негативних ролей масок, зрозуміти себе і знайти свій шлях, щоб не робити вчинків, які можуть призвести до вчинення правопорушень». Цей вирок можна оскаржити в апеляції.