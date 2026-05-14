Суд на Львівщині присудив студенту-переправнику прочитати повість для підлітків
Хлопець хотів заробити 5900 доларів на оплату навчання
Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок студенту, який переправляв військовозобов’язаних через кордон. Суд зобов’язав його прочитати підліткову книгу Віоліни Ситнік «Маски чужих ролей».
Як вказано в матеріалах справи, студент першого курсу НУ «Одеська юридична академія» у вересні 2025 року пообіцяв знайомому допомогти виїхати за кордон. При цьому, чоловік був військовозобов’язаним і не мав підстав для перетину кордону, але студент запевнив, що допоможе йому виготовити необхідні документи та супроводить через пункт пропуску. За свої послуги студент вимагав 5900 доларів.
У суді першокурсник свою провину визнав і пояснив, що в такий спосіб хотів заробити і оплатити навчання. Влітку 2025 року йому зателефонував невідомий чоловік і сказав, що номер студента йому дав хтось із міської ради. Він запитав, чи той знає, як виїхати за кордон. Хлопець знайшов фірму, яка робить фіктивні документи, в інтернеті і домовився передати їх на заправці біля Львова. Після того, як він отримав гроші за свої послуги, його затримала СБУ.
Суд взяв до уваги те, що студент іще неповнолітній і вперше притягується до кримінальної відповідальності. Також суд звернув увагу на його складну сімейну ситуацію – хлопець є переселенцем і позбавлений батьківської опіки. Крім цього, хлопець має шкільні нагороди і подяку від бригади тероборони за сприяння війську.
Тому суд врахував ці пом’якшувальні обставини і звільнив його від фактичного покарання. Натомість суддя Ірина Карпин зобов’язала його прочитати книгу Віоліни Ситнік «Маски чужих ролей», яка, на думку суду, «надасть усвідомлення наслідків негативних ролей масок, зрозуміти себе і знайти свій шлях, щоб не робити вчинків, які можуть призвести до вчинення правопорушень». Цей вирок можна оскаржити в апеляції.