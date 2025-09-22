Мати студента має компенсувати потерпілому 22 тис. грн

Мукачівський міськрайонний суд визнав студента місцевого професійного аграрного ліцею винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості перехожому, зобов’язав його прочитати книгу «Бути собою: 10 ґаджетів для щастя» та заборонив покидати помешкання після 20:00 без дозволу матері.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 вересня, інцидент стався ввечері 8 березня на вул. Ілони Зріні в Мукачеві. Під час конфлікту з перехожим, обвинувачений кілька разів вдарив потерпілого в обличчя, яке той прикривав руками. Як наслідок, останній отримав численні синці та перелом кисті.

Під час судового засідання, студент визнав свою вину, а його мати погодилася на стягнення з неї матеріальної шкоди, а також 10 тис. грн за відшкодування моральних втрат. Своєю чергою, мати потерпілого наполягала на відшкодуванні 50 тис. грн завданої моральної шкоди.

«Її син, крім фізичних ушкоджень, зазнав також психологічних страждань, зокрема, через страх, невпевненість, відчуття вразливості та незахищеності, приниження та образу. Гіпсова пов’язка на руці позбавила його можливості виконувати письмові роботи у період навчання. Тривалий час внаслідок пережитого болю та приниження він відмовлявся виходити на вулицю та спілкуватися з однолітками», – йдеться у вироку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Малюк визнав студента Мукачівського професійного аграрного ліцею винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та зобов’язав його прочитати книгу «Бути собою: 10 ґаджетів для щастя». Також йому заборонили покидати помешкання після 20:00 без дозволу матері. Остання має компенсувати потерпілому 22 тис. грн завданої матеріальної та моральної шкоди.