Кріс Рі здобув популярність у 1980-х роках

У понеділок, 22 грудня, у 74 роки помер відомий британський співак та музикант Кріс Рі. Про це повідомило BBC.

«Він мирно помер сьогодні в лікарні після короткочасної хвороби в оточенні родини», – йдеться у повідомленні дружини та дітей співака.

Зазначається, що останні роки співак боровся з раком підшлункової залози та ускладненням від інсульту. Попри це він продовжував записувати нові композиції.

Музикант став популярним наприкінці 1980-х років. Найвідоміші його пісні – Driving Home for Christmas, On the Beach та The Road to Hell.

За свою карʼєру Кріс Рі продав понад 30 млн примірників його альбомів. Шість із цих альбомів потрапляли до топ-10 Великої Британії.

Протягом свого життя Рі мав низку проблем зі здоров'ям. Йому діагностували рак підшлункової залози, і зрештою у 2001 році йому видалили підшлункову залозу разом з частинами шлунка та тонкого кишківника. Ця процедура призвела до діабету. У 2016 році в нього стався інсульт. У 2017 році він знепритомнів на сцені під час концерту в Оксфорді, після чого його госпіталізували.