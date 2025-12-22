Росіяни вивезли з прикордонного села пів сотні українців

Серед понад 52 цивільних українців, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також у полон потрапили українські військовослужбовці, повідомив у понеділок, 22 грудня, президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».

Під час зустрічі з журналістами в Дипломатичній академії України при МЗС України президент розповів, що у прикордонному селі Грабовське залишалися 52 цивільних мешканці, які у письмовій формі відмовилися від евакуації. Після того як росіяни зайшли у село, вони вивезли їх не територію Росії та взяли у полон 13 українських військових.

«Що стосується наших військових, я не знаю ще обставини, я знаю, що 13 наших військових в полоні також. Але наші війська могли знищити ворога там, могли на відстані знищити їх і артилерію, і дронами, просто не стали це робити, тому що там цивільні. Не хотіли вбити просто цивільних», – сказав Зеленський.

Президент уточнив, що серед вивезених цивільних були близько 17 чоловіків призовного віку, решта – жінки, а також діти.

«Здивований, що там були діти. Здивований, що батьки так відносяться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, не переїжджали і мають, відповідно, якийсь діалог або відносини з тими, хто на території Російської Федерації. І люди живуть так довгі роки. Я думаю, що вони просто не очікували, що “русскіє” військові просто зайдуть і заберуть їх у полон. Ось що відбулося», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 20 грудня стало відомо, що росіяни проникли на територію Грабовського, що межує з Бєлгородською областю Росії. Окупанти вивезли до РФ близько 50 мешканців села для «фільтраційних заходів».

У неділю, 21 грудня, Угруповання об'єднаних сил повідомило, що у селі Грабовське на Сумщині тривають бойові дії. Українські сили оборони намагаються витіснити ворога на територію РФ.

Того ж дня Україна закликала Росію повернути викрадених мешканців – омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до російської уповноваженої Тетяни Москалькової з вимогою надати інформацію про місце перебування мешканців села, умови їхнього утримання та першочергові потреби, а також закликав її «вжити заходів для їхнього негайного повернення в Україну».