Захисники намагаються відновити контроль над населеним пунктом

У неділю, 21 грудня, у селищі Грабовське на Сумщині тривають бойові дії. Українські сили оборони намагаються витіснити ворога на територію РФ. Про це повідомило Угруповання об'єднаних сил.

Станом на неділю, 21 грудня, українські захисники ведуть бої у селищі, докладаючи максимальних зусиль для знищення противника та відновлення контролю над населеним пунктом.