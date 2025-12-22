Доходи з OnlyFans підлягають оподаткуванню

Державна податкова служба України обмінюється інформацією з податковими органами Великої Британії, зокрема щодо доходів українських творців контенту на платформі OnlyFans. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

Так вона прокоментувала питання щодо сплати податків з діяльності, яку в Україні вважають юридично спірною. За словами Карнаух, у цьому випадку йдеться не про оцінку діяльності, а про оподаткування доходів резидентів України, отриманих за кордоном.

«Відбувся обмін інформацією з податковими органами Великої Британії про доходи наших резидентів, отримані через цю платформу. Це є світовою практикою. Ми отримали дані про доходи, які не були задекларовані, перевірили їх і виставили податкові повідомлення-рішення», – пояснила вона.

За словами очільниці ДПС, з таких доходів необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18%. Водночас перевірка на наявність кримінальних ознак не входить до компетенції Податкової служби.

Карнаух зауважила, що кріейтори OnlyFans сплачують податки у своїй країні резидентства, а отже не платили податки у Великій Британії.

OnlyFans в Україні: правові нюанси

Платформу OnlyFans здебільшого використовують для розміщення та монетизації контенту для дорослих. Водночас в Україні виготовлення та поширення порнографії є кримінальним правопорушенням. Зокрема стаття 301 Кримінального кодексу передбачає за це покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Водночас податкові органи продовжують стягувати податки з доходів, отриманих українцями через цю платформу. Сам OnlyFans зареєстрований платником ПДВ в Україні та сплачує податок з контенту, який купують українські користувачі.

За даними ДПС, у перші три квартали 2025 року платформа перерахувала до державного бюджету України 1,6 млн доларів, або близько 66,6 млн грн, що на 18% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас заборгованість українських моделей OnlyFans перед державою зі сплати податків станом на 1 вересня 2025 року перевищила 385 млн грн.