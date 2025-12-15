Українці, які отримували доходи через платформу OnlyFans, зобов’язані декларувати такі надходження як іноземні доходи, навіть якщо акаунт видалено і неможливо підтвердити суму виплат документально. Відповідне роз’яснення опублікувала Державна податкова служба у Закарпатській області.

Відповідно до Податкового кодексу, фізичні особи-резиденти сплачують податок як з доходів, отриманих в Україні, так і з іноземних джерел. До останніх відносяться надходження від діяльності за межами митної території України, зокрема через міжнародні онлайн-платформи, такі як OnlyFans.

Якщо дохід отримано з іноземного джерела, його необхідно включати до загального річного оподатковуваного доходу. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір сплачуються у повному обсязі, навіть якщо підтвердити суму виплат неможливо.

Що робити, якщо акаунт видалено:

вести облік доходів і витрат у необхідному обсязі;

самостійно визначати суму загального річного оподатковуваного доходу;

зберігати будь-які документи та інформацію, що стосуються оподаткування.

До слова, платформу OnlyFans здебільшого використовують для розміщення та монетизації «дорослого» контенту. В Україні виготовлення та поширення порнографії карається законом: стаття 301 Кримінального кодексу передбачає до 7 років позбавлення волі за таку діяльність.

Попри це, податкові органи продовжують стягувати з творців такого контенту податки за отримані доходи, а сама платформа OnlyFans є платником ПДВ в Україні, сплачуючи податок за придбаний українськими користувачами контент.

Так, у перші три квартали 2025 року OnlyFans перерахував до держбюджету України 1,6 млн доларів, або близько 66,6 млн грн, що на 18% більше, ніж у 2024 році. Натомість заборгували моделі OnlyFans державі понад близько 385 млн грн податків станом на 1 вересня 2025 року, свідчать дані ДПСУ.