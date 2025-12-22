Наземний роботизований комплекс щодня виходив на позиції замість піхотинців

Наземний дрон Третього армійського корпусу протягом півтора місяця захищав позиції українських захисників замість піхотинців. Робот утримав позиції та не дозволив просування росіян, повідомили у понеділок, 22 грудня, у пресслужбі Третього армійського корпусу.

Наземний роботизований комплекс DevDroid TW 12.7 протягом 45 днів виходив на бойове чергування та придушував спроби росіян прорватися у сектор за допомогою кулемету. НРК дистанційно керували оператори підрозділу ударних НРК «NC13».

«За час місії ворогу не вдалося ані інфільтруватися, ані зайняти нашу позицію. А бійці утримали рубежі з нульовими втратами в живій силі», – повідомили у пресслужбі корпусу.

На відео, яке оприлюднили українські військові видно, як НРК виїжджає на позиції, а також відкриває вогонь по російських солдатах, які намагаються штурмувати позиції.

Нагадаємо, у листопаді командир роти ударних НРК NC1 із позивним «Макар» повідомив, що бійці вивели на позиції НРК, оснащений кулеметом M2 Browning калібру 12,7 мм. Тоді робот повністю замінив піхотинців та понад місяць утримував позицію.