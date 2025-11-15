Українські військові застосували дрон для контролю позиції

Українські військові застосували наземний роботизований комплекс (НРК) для утримування важливої позиції. НРК повністю замінив піхотинців та понад місяць утримував позицію. Про це розповів командир роти ударних НРК NC1 з позивним «Макар».

За словами військового, НРК дозволяють убезпечити бійців, виконавши частину їхньої роботи. Так українські військові застосували наземний дрон для утримування позиції, замінивши ним піхотинців.

Оператор дрона, який перебував у більш безпечному місці, кожен ранок виводив НРК з кулеметом на чергування. Роботизований комплекс контролював перехрестя з певного населеного пункту, через яке постійно намагалися прорватися росіяни.

«Він успішно здійснював такі чергування протягом півтора місяця. За цей час було кілька запитів на його відпрацювання. Противник не зміг пройти ділянку й постійно подавлявся вогнем з НРК», – розповів командир роти ударних НРК NC1 з позивним «Макар».

Йдеться про наземний роботизований комплекс Droid TW 12.7, який виробляє українська компанія DevDroid. НРК оснащений кулеметом M2 Browning калібру 12,7 мм. Міноборони кодифікувало Droid TW 12.7 наприкінці 2024 року.

Наземний роботизований комплекс з кулеметом, яким замінили піхотинців

За словами командира роти ударних НРК NC1, Збройні сили України планують залучати загони ударних НРК для штурмових дій. Додамо, що наразі ЗСУ успішно використовують НРК для різних логістичних місій: підвозу продуктів та боєприпасів. Крім того, наземні роботизовані комплекси виконують евакуації поранених бійців, з місць, куди бійці не можуть дістатися самотужки.

Нагадаємо, 4 листопада Перший окремий медичний батальйон повідомив про здійснення успішної евакуації пораненого бійця, який понад місяць очікував перебував в оточенні з накладеним турнікетом. Евакуювати бійця вдалося за допомогою НРК, на це знадобилось сім спроб.