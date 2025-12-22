У січні-лютому у місті курсуватиме 9 дуобусів

Івано-Франківське комунальне підприємство «Електроавтотранс» отримало перші 4 сучасні тролейбуси від львівського заводу «Електронмаш». КП «Електроавтотранс» підписало контракт з львівським заводом «Електронмаш» на поставку 9 дуобусів. Транспорт купили за кредитні гроші європейських банків, вартість угоди – 3,6 млн євро. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Зазначається, що ці автобуси мають автономний хід. Без електроенергії вони можуть їхати на відстань до 50 км. Дуобуси обладнані кондиціонерами, системою опалення та забезпечують доступність для маломобільних пасажирів. Також тролейбуси облаштовані системою відеоспостереження та обліком пасажирів. Транспорт придбали в межах співпраці з Європейським інвестиційним банком.

«Тролейбуси з автономним ходом згідно з контрактом мають забезпечити запас ходу не менше 15 кілометрів руху без мережі. Це розширює можливості застосування електротранспорту в місті Івано-Франківськ, тобто ви можете їздити в ті райони, де немає контактної мережі. Плюс – це новий сучасний тролейбус з багатьма реалізованими технічними рішеннями, зокрема ми маємо батарею, яка дозволяє їхати на сьогоднішній день близько 70 кілометрів автономним ходом», – розповів директор заводу «Електронмаш» Володимир Будзан.

Наразі підприємство шукає водіїв дуобусів, також у місті триває голосування за новий маршрут громадського транспорту. Запустити новий маршрут планують з лютого, після того, як місто отримає всі 9 тролейбусів.

«Ми дякуємо Європейському банку інвестицій та нашим партнерам з Європейського Союзу, які надали кредит і грант для того, щоб купити 9 дуобусів. Сьогодні прийшли 4 з них, ще 5 ми очікуємо в січні-лютому. У лютому ми стартуємо на новий маршрут», – зазначив міський голова Руслан Марцінків.