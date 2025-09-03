Нова модель електробуса може вмістити 90 пасажирів

Львівський завод «Електронмаш» представив нову модель електробуса «Електрон Е181» довжиною 10,2 м та місткістю 90 пасажирів. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Загалом салон обладнаний 30-ма посадковими місцями, серед яких – одне місце для пасажира на візку. Одного заряду батареї вистачає на 300-350 км, а зарядити батарею заново можна за 5 годин.

«Електробус може працювати в режимі рекуперації, тобто при гальмуванні відбувається часткове повернення електроенергії в акумуляторні батареї», – повідомив Дмитро Кисилевський.

Концерн «Електрон» реалізував цей проект в межах проєкту «Зроблено в Україні». Зокрема, нова модель електробуса вже внесена до реєстру техніки, при придбанні якої покупцеві 15% вартості компенсує держава. Рівень локалізації нової моделі становить понад 40%, тобто постачальниками запчастин для електробуса є понад 250 українських підприємств в усіх регіонах.

Додамо, що львівський завод «Електронмаш» поставить Ужгороду 9 нових електробусів загальною вартістю 3,9 млн євро. На відміну від оновленої моделі, ці електробуси мають 10 м у довжину, 27 посадкових місць та пробіг на одному заряді – 250 км із включеними системами опалення або кондиціювання.

У 2015 році Львів придбав перший і поки єдиний електробус за 9 млн грн. Заряду батареї вистачає на 220 км – це дві робочі зміни. Зараз він курсує за тролейбусними маршрутами.