Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні»

Кабінет міністрів працює над державною програмою кешбеку, за допомогою якої українці зможуть отримувати компенсацію частини оплати за товари та послуги. Держпрограма стосуватиметься виключно товарів українського виробництва, повідомив у понеділок, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський.

Під час презентації платформи «Зроблено в Україні» Володимир Зеленський презентував програму «Купуй українське», яка дозволить отримувати кешбек від купівлі продукції українського виробництва. Головна мета держпрограми – зберегти українські гроші в Україні.

«За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення коштів на спеціальну картку. Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Вже готуються параметри українського кешбеку: фінансові та технічні», – повідомив президент.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, запуск онлайн-платформи з інформацією про «Купуй українське» відбудеться цього тижня. Водночас коли саме запустять програму кешбеку, на що він буде поширюватися та в якому масштабі – наразі невідомо.

Володимир Зеленський повідомив, що український уряд вже працює над створенням програми. За словами президента, Кабмін має постаратися для того, щоб програма стартувала вже 2024 року. Окрім програми «Купуй українське» триває робота над іншими державними програмами, які дозволять масштабувати роботу для українських виробників. Зокрема, йдеться про кредити, державні гранти, стимулювання виробництв та збільшення попиту через програму кешбеку.

Нагадаємо, наприкінці січня Володимир Зеленський створив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Крім того, президент анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи, на якій буде представлений малий, середній та великий бізнес. Заява Володимира зеленського відбулася на тлі попереджувального страйку підприємців про тиск на бізнес під час війни.