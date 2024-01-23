Громадський рух «Маніфест 42» оголосив про попереджувальний страйк, який проведуть учасники руху 1 лютого. Акція почнеться о 12:00 і передбачає зупинку роботи підприємств на годину. У такий спосіб підприємці протестуватимуть «проти свавілля тилових силовиків щодо бізнесу» та вимагають від уряду «вирішити проблему тиску на бізнес».

«Ми чекаємо від керівництва держави до 12:00 1 лютого 2024 року подальших кроків для вирішення проблеми, що загрожує національній безпеці держави: президенту України та уряду – розробити та внести на розгляд Верховної Ради законодавчі ініціативи, розроблені громадським рухом «Маніфест 42» із залученням провідних юристів, спрямовані на обмеження зловживання владою перевертнями у погонах під час проведення обшуків, арешту рахунків і майна», – ідеться у заяві ініціативи.

Питання тиску на бізнес в інформаційному просторі загострилось після арешту засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. Слідчі ДБР інкримінують бізнесмену незаконне отримання прав на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині. Goodlife Park побудоване 2013 року, має площу 40 га, яхт-клуб, мініготель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

У відповідь на затримання і арешт Мазепи частина українського бізнесу заявила про тиск і переслідування. Громадський рух «Маніфест 42» навіть ініціював законопроект, згідно з яким усі правоохоронні органи, крім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини. Серед інших вимог до уряду – створити постійно діючу комісію у форматі «уряд – правоохоронні органи – бізнес-об’єднання» для оперативного реагування на свавілля тилових силовиків щодо бізнесу.

Наголошується, що в разі відсутності цих кроків з боку влади громадський рух «Маніфест 42» проведе 1 лютого 2024 року о 12:00 попереджувальну акцію протесту проти свавілля тилових силовиків і на 1 годину частково, без шкоди для виконання оборонних замовлень, призупинить роботу підприємств.

Нагадаємо, напередодні, 22 січня, члени економічного блоку уряду та керівництво Верховної Ради провели закриту зустріч із підприємцями. Тема зустрічі – тиск силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital. За даними Forbes, Зустріч відбувалася у змішаному форматі – частина підприємців підключилися онлайн. З боку влади у ній брали участь перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, старша радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали 18 січня, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР він є організатором схеми протиправного заволодіння землями. Цього ж дня були затримані організатор схеми протиправного заволодіння землями Київської ГЕС та ще трьох його спільників. Печерський районний суд Києва на своєму засіданні 19 січня обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою до 27 лютого. При цьому суд визначив заставу в понад 349 млн грн. У понеділок, 22 січня, у компанії Concorde Capital повідомили, що адвокати подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва.

Варто наголосити, що згідно з указом президента України від 24 лютого 2022 року на території держави запроваджено воєнний стан. Стаття 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» забороняє проведення страйків, масових зібрань та акцій.

Довідково: «Маніфест 42» був створений бізнесом влітку 2023 року із заявленою метою захисту від свавілля тилових силовиків, корупційних чиновників і суддів, чорних нотаріусів і реєстраторів. Його підписали 42 представники підприємств та інвесторів, серед них голова Асоціації підприємців ветеранів АТО Сергій Позняк, гендиректор Concorde Capital Ігор Мазепа, співвласник Nemiroff Яків Грибов, СЕО «ОККО» Василь Даниляк, президент «Оболоні» Олександр Слободян, співвласник клінік «Добробут» Олег Калашніков, голови «Фармака» Філя Жебровська й «Астарти» Віктор Іванчик, Сергій Сипко з Agrofusion.

Голова Ради Федерації роботодавців України та співзасновник «Маніфесту 42» Дмитро Олійник 15 грудня 2023 року повідомив, що громадська спілка звернулася до президента України із закликом опрацювати та внести до Верховної Ради два законопроєкти – про запровадження мораторію на арешт рахунків та «маски-шоу за участю силовиків» на період дії воєнного стану з винятками лише для справ, що стосуються національної безпеки, а також про надання адвокатам додаткових інструментів захисту підприємців, проти яких порушено кримінальні справи, та про надання їм додаткового захисту.