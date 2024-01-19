Сам Ігор Мазепа заявив, що прокурори та слідчі органи «можуть спричинити небезпечний прецедент»

Печерський районний суд Києва на своєму засіданні у п’ятницю, 19 січня, обрав запобіжний захід бізнесмену й власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою до 27 лютого. При цьому суд визначив заставу в понад 349 млн грн, інформує «Громадське».

Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила заставу у розмірі 700 млн грн.

«І прокуратура, і ДБР зробили перший крок до небезпечного прецеденту в країні, коли чесного бізнесмена, який не боїться і не ховає свої компанії за секретарками й водіями, можна притягнути до відповідальності за підприємницьку ініціативу», – цитує видання самого Мазепи після оголошення рішення суду.

Бізнесмен не відповів, чи вноситиме заставу, однак однозначно ствердив, що його захист подаватиме апеляцію.

Сторона обвинувачення стверджувала, що отримавши інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності Мазепа вирішив виїхати з країни. Натомість захист бізнесмена наполягав, що він перетинав кордон не задля втечі, а саме затримання було незаконним.

Також захист наполягає, що ДБР не повинне займатися цією справою, оскільки справа, яку інкримінують бізнесмену, підзвітна Національному антикорупційному бюро.

Сам Ігор Мазепа заявив, що впевнений у позиції, яку виклав його захист. І додав, що прокурори та слідчі органи «можуть спричинити небезпечний прецедент».

В Офісі генпрокурора вважають, що сьогоднішнім рішенням суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказував прокурор.

Крім того, як інформує «Суспільне» раніше сьогодні Печерський райсуд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС. Суддя частково задовольнив клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн. Водночас суд відправив підозрюваних під варту, але зменшив розмір застави до 45 і 20 млн грн.

Як інформував ZAXID.NET, працівники Державного бюро розслідувань 18 січня затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР він є організатором схеми протиправного заволодіння землями. Цього ж дня були затримані організатор схеми протиправного заволодіння землями Київської ГЕС та ще трьох його спільників. В тому числі затриманий «брат організатора оборудки».