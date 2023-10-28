Гелікоптер Ігоря Мазепи приземлився на ґрунтовій дорозі поблизу приватної ферми

Український бізнесмен, засновник і власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа спричинив скандал у Хорватії, куди він прилетів гелікоптером на полювання, не попередивши про політ аеронавігаційні служби.

Як повідомили хорватські ЗМІ, гелікоптер Ігоря Мазепи Robinson R66 із українською реєстрацією UR-HAA приземлився на польовій дорозі поблизу приватної ферми Шумбар за кілька кілометрів від міста Карловац [Karlovac] на півночі Хорватії у четвер, 27 жовтня. Свідками раптового приземлення були місцеві мешканці, які їхали автомобілем поруч. Під’їхавши до вертольота, люди не побачили поруч ні пілота, ні пасажирів і викликали поліцію.

Хорватські правоохоронці із відділу кримінальної поліції очепили вертоліт сигнальною стрічкою, щоб ніхто не наближався до нього. Про інцидент повідомили служби, які відповідають за національну безпеку та безпеку аеронавігації та почесного консула України в Хорватії Івіца Піріча.

Фото Robert Fajt/Cropix

За інформацією місцевого сайту новин Jutarnji list, 47-річний Ігор Мазепа спершу прибув із Італії до Загреба, там дозаправив вертоліт, а далі без належної реєстрації приземлився біля Карловаца, щоб зі своєю компанією піти на полювання на кабана.

«Ми не можемо перевірити, чи живе він в Італії, але ми знаємо, що сьогодні він прилетів з Італії до Загреба та належним чином зареєструвався на цей рейс. Там він нібито заправився, а потім без реєстрації, звітності та дозволу попрямував у бік Карловаца, приземлився там і з компанією, яка його чекала, вирушив полювати на кабанів. Полювання нібито організувало агентство, що займається мисливським туризмом», – пишуть місцеві медіа.

Ігор Мазепа. Фото Rail insider

Журналісти також стверджують, що Ігор Мазепа є великим шанувальником Хорватії і часто буває у країні.

«Мазепа є великим шанувальником Хорватії, де він часто зупиняється, і зараз він справді прилетів гелікоптером полювати на кабана. Цей політ обійдеться йому досить дорого, тому що йому доведеться заплатити великий штраф через порушення, але це не повинно бути великою проблемою для багатого інвестиційного банкіра, враховуючи, що гелікоптер, на якому він прилетів, новий [2018 року випуску] і коштує близько 1,5 мільйона доларів», – пише Jutarnji list. Водночас про суму штрафу місцеві медіа не повідомляють.

Почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч повідомив журналістам, що розмовляв з Мазепою після інциденту. Бізнесмен повідомив, що в протоколі сталася помилка і що він шкодує з цього приводу, та буде робити все, щоб подібне більше не повторювалося і усі майбутні польоти виконувалися за всіма правилами.

Судячи із даних сервісу Flightradar24, гелікоптер Ігоря Мазепи активно літає по Європі. Так, за останній тиждень вертоліт літав Італією (аеропорти Венеції, Альбенги, Трієста), побував у Відні та Каннах.

Довідка: Ігор Мазепа розпочав кар’єру в 1997 році інвестиційним банкіром російсько-американської інвестиційної компанії Prospect Investments. У 2004 році Мазепа заснував і став генеральним директором IC Concorde Capital. Ця компанія сьогодні утримує позиції одного з трьох найкращих інвестиційних банків України.