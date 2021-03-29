Інвестгрупа Concorde Capital спільно з партнерами придбала ліцензію на видобуток газу у Львівській області. Про це повідомив «Інтерфакс Україна».

Згідно з даними держреєстру, керівник Concorde Capital Ігор Мазепа спільно з Іваном Олійником та Олегом Ведмідем стали, відповідно, власниками 40%, 30% та 40% акцій ТОВ «Навігатор Майницьке», яке мало ліцензію на видобуток газу.

Йдеться про ділянку площею 79 км2, що розташована за 16 км на схід від Самбора. За попередніми підрахунками, запаси газу там С1 там становлять 748 млн м3, а С2, попередні форма та розміри покладів, – 12,1 млрд м3.

«У планах – подальша розробка родовища і видобуток», – розповіли у Concorde Capital.

Як зазначено у реєстрі спеціальних дозволів на користування надрами, компанія «Навігатор Майницьке» має дозвіл на геологічне вивчення, промислову розробку Майницької площі вуглеводню та видобуток газу й нафти на Львівщині до 2036 року. Відповідний дозвіл видали ще у 2016 році.

Крім цього, ТОВ «Навігатор Майницьке» наприкінці лютого отримало дозвіл на поставку природного газу.

Зазначимо, що Concorde Capital – одна з найбільших українських інвестиційних компаній, створена у 2004 році. За цей час компанія залучила понад 3 млрд доларів для українських компаній, що працюють у галузі металургії, автомобілебудування, нерухомості, а також у хімічному, нафтогазовому, сільськогосподарському та фармацевтичному секторах.