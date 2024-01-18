47-річний Ігор Мазепа є генеральним директором IC Concorde Capital

На українсько-польському кордоні на Львівщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Про це 18 січня з посиланням на джерела повідомили видання «NV Бізнес» та «Економічна правда».

Зазначається, що бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital 47-річного Ігоря Мазепу затримали у четвер, 18 січня, на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Шегині – Медика» на Львівщині під час спроби виїхати з України. Державне бюро розслідувань проводить обшуки в офісі компанії.

Адвокати Ігоря Мазепи повідомили в коментарі ЕП, що бізнесмен їхав на економічний форум у Давосі. При цьому, зі слів адвокатів, він неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю, і щоразу повертався.

«Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду», – йдеться в коментарі.

Аадвокати Мазепи пов’язують його затримання з позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес.

Справа стосується отримання права на землю для будівництва елітного котеджного містечка Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області. Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа становить близько 40 га. На території котеджного містечка розташований яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Крім цього, Concorde Capital вкладає кошти у відому медичну мережу «Добробут» та заміський комплекс під Києвом Shelest, а також в інші бізнеси в галузі будівництва та видобутку.

Ігор Мазепа народився в Києві, у 1997 році розпочав кар’єру інвестиційним банкіром російсько-американської компанії Prospect Investments. У 2004 році Ігор Мазепа заснував і став генеральним директором IC Concorde Capital. Компанія сьогодні є однією з найкращих інвестиційних банків України. У жовтні 2023 року він потрапив у скандал, раптово прилетівши на гелікоптері на полювання у Хорватію.

ЗМІ називають Ігоря Мазепу одним із найближчих соратників українського олігарха Сергія Тігіпка. На виборах 2014 року він входив до списку партії «Сильна Україна» на чолі з бізнесменом..