Володимир Зеленський створив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні у п’ятницю, 26 січня. Відповідний указ того ж дня опублікували на сайті Офісу президента.

«Сьогодні ми даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями. І не лише з тими, хто найбільше помітний. Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства. “Зроблено в Україні” – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, роботу платформи організує уряд разом з Офісом президента, обласними державними адміністраціями та експертами. Платформа має стати головним дієвим інструментом комунікації.

«Потребуємо більшої впевненості для бізнесу й більшої легальної, “білої” економіки для України. Потребуємо більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. Підписав укази, які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та нашого, українського продукту», – зазначив Володимир Зеленський.

Відповідно до указу президента до Ради увійшли:

співзасновник Netpeak Артем Бородатюк;

співзасновник Monobank Олег Гороховський;

президент Biopharma Костянтин Єфименко;

президент SoftServe Тарас Кицмей;

президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради «Нова пошта» Вячеслав Климов;

член ради директорів Спілки українських підприємців, голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський;

голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Раніше громадський рух «Маніфест 42» анонсував попереджувальний страйк. Учасники руху заявляли, що проведуть його 1 лютого. Запланована акція має початися о 12:00 і передбачає зупинку роботи підприємств на годину. У такий спосіб підприємці протестуватимуть «проти свавілля тилових силовиків щодо бізнесу» та вимагають від уряду «вирішити проблему тиску на бізнес».

Питання тиску на бізнес в інформаційному просторі загострилось після арешту засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. Слідчі ДБР інкримінують бізнесмену незаконне отримання прав на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині. Goodlife Park побудоване 2013 року, має площу 40 га, яхт-клуб, мініготель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.