Збудований у 1882 році палац поступово руйнується

Івано-Франківський апеляційний суд повернув обласній раді палац Реїв у селі Приозерне Рогатинської громади. Про це повідомили у прокуратурі в понеділок, 22 грудня.

Йдеться про пам’ятку архітектури національного значення XIX століття – садибу роду Реїв, пов’язаних з династією Потоцьких. Маєток, оточений парком площею 30 га, колись був центром аристократичного життя Галичини. Пам’ятку проєктував львівський архітектор Юліан Захаревич. Під час Другої світової війни у палаці був гарнізон, згодом будівлю перетворили на психлікарню та свинарник.

З 1990 по 2004 рік у садибі розміщувався монастир УПЦ КП. Попри заборону приватизації пам’яток культурної спадщини, у 2005 році Івано-Франківська обласна рада передала маєток церкві. Через два роки він опинився у власності Вікторії Вергелес.

У січні 2025 року правоохоронці звернулися до суду, щоб повернути пам’ятку архітектури громаді, однак Рогатинський районний суд відмовив у позові. 17 грудня це рішення скасував Івано-Франківський апеляційний суд, повернувши палац Реїв у власність обласної ради. Постанову можуть оскаржити у Верховному Суді.

Додамо, що збудований у 1882 році палац поступово руйнується. Приватні власники будівлі кілька раз змінювалися, але жоден з них не укладав охоронні документи на пам'ятку, не виявляючи зацікавленості до маєтку.