Генштаб ЗСУ повідомив про вибухи на окупоівних територіях вночі 22 грудня

У ніч на понеділок, 22 грудня, Сили оборони уразили низку об’єктів російських військових на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб.

Зазначається, що ракета українського виробництва уразила тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в окупованій Оленівці, що в Криму. На місці удару спалахнула масштабна пожежа, наслідки ураження уточнюються.

Також Сили оборони завдали удару по складу боєприпасів мотострілецького полку в Українську на окупованій Донеччині, щоб частково порушити ворожу логістику на Покровському напрямку. За попередньою інформацією, ціль знищено.

Окрім того, відомо про ураження місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі окупованого Донецька. Там також зафіксували пожежу, ступінь збитків наразі встановлюється.

Нагадаємо, уночі 22 грудня ЗСУ уразили нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз» у Краснодарському краї РФ. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та пожежі.