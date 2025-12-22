На місці атак виникли масштабні пожежі

Внаслідок атаки безпілотників в ніч на понеділок, 22 грудня, у селищі Волна на Кубані пошкоджені два судна і два причали, на місці виникли масштабні пожежі. Про це повідомили в Оперативному штабі регіону.

У селищі Волна Темрюкського району через атаку безпілотників вночі 22 грудня пошкодження отримали два причали та два судна. Росіяни заявили, що там спалахнула пожежа, яка охопила площу від 1 тис. м2 до 1,5 тис. м2. Людей, які перебували на борту, евакуювали. За даними штабу, постраждалих немає ані серед членів екіпажу, ані серед працівників на березі.

Крім цього, пожежа через уламки безпілотників також спалахнула на трубопроводі на одному з терміналів. Площа загоряння досягла 100 м2. На місці працювали оперативні та спеціальні служби. Постраждалих нібито немає.

Міноборони Росії повідомляло, що з 23:30 21 грудня по 07:00 22 грудня ППО ліквідувала шість українських безпілотних літальних апаратів, зокрема:

3 – над територією Краснодарського краю,

2 – над акваторією Чорного моря,

1 – над територією Брянської області.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 грудня, внаслідок дронової атаки постраждало вантажне судно в Ростові. Двоє членів екіпажу загинули, ще троє людей отримали поранення.