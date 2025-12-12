НПЗ у Ярославлі атакували безпілотники

У ніч на пʼятницю, 12 грудня, безпілотники атакували російське місто Ярославль, де розташований один з ключових нафтопереробних заводів. Внаслідок атаки там зайнялася пожежа.

Місцеві мешканці оприлюднили відео, на яких видно великий стовп диму та вогонь на території місцевого НПЗ – заводу «Славнефть‑ЯНОС» або ж «Ярославнєфтеоргсінтез». До того у місті лунали вибухи та чули проліт дронів.

Зазначимо, цей НПЗ є найбільшим нафтопереробним підприємством у північній частині Росії. За обʼємами нафтопереробки «Ярославнєфтеоргсінтез» займає пʼяте місце у Росії. На підприємстві виробляють бензин, дизельне пальне та авіакеросин, які активно застосовують на війні проти України.

За даними російського міністерства оборони, над Ярославською областю начебто збили вісім безпілотників. Загалом росіяни заявили про збиття 90 БпЛА – найбільше над Брянською областю.