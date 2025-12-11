Дрони уразили одне з найбільших розвіданих російських родовищ нафти

У ніч на четвер, 11 грудня, далекобійні дрони Служби безпеки України вперше за повномасштабну війну атакували та уразили російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. Внаслідок атаки платформа зупинила свою роботу, повідомили «Суспільне», hromadske та «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники медіа повідомили, що дрони атакували одне з найбільших розвіданих в Росії нафтове родовище – імені Філановського. Воно належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть».

Українські бійці зафіксували щонайменше чотири влучання по морській нафтовій платформі у Каспійському морі. Внаслідок ураження на платформі зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин.

Нафтове родовище, яке атакували дрони СБУ, має запаси до 129 млн тонн нафти та 30 млрд м³ газу. Отриману продукцію росіяни відправляли на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

Джерела видань наголошують, що ураження російської нафтової платформи у Каспійському морі стало першим за російсько-українську війну. За операцію відповідали бійці Центру спецоперацій СБУ «Альфа».

Зазначимо, на момент публікації у пресслужбі СБУ чи Генштабу не коментували атаку на нафтову платформу в Каспійському морі.