Завод «Акрон» виробляє компоненти для вибухівки

У ніч на четвер, 11 грудня, безпілотники атакували російське місто Великий Новгород у Новгородській області Росії. За попередніми даними, під удар потрапив місцевий хімічний завод, де зайнялася пожежа. Крім того, під удар потрапив хімзавод у Смоленській області.

Атаку на місто підтвердив російський губернатор Новгородської області Алєксандр Дронов. Він заявив, що в регіоні працювала російська ППО.

Місцеві телеграм-канали поширили відео, на яких видно масштабне загоряння в районі хімзаводу. За попередніми даними, пожежа сталася на заводі «Акрон».

Зазначимо, завод «Акрон» у Великому Новгороді – провідне підприємство однойменної групи компаній одного з найбільших російських виробників мінеральних добрив. Зокрема, підприємство виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру, які використовують для виготовлення вибухівки та пороху.

Крім того, дрони та вибухи зафіксували у Смоленській області, в районі місцевого хімзаводу «Дорогобуж».

Також росіяни заявили про проліт та нібито збиття 32 дронів над Москвою. Через атаку в Москві скасували чи затримали низку рейсів.

У пресслужбі Генштабу ЗСУ атаку наразі не коментували.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня Сили оборони уразили завод «Нєвінномиський Азот» у Ставропольському краї Росії. Підприємство є одних з найбільших у хімічній галузі Росії та виробляє компоненти для вибухівки. Внаслідок атаки на заводі зайнялася сильна пожежа.