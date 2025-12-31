Львів передасть Одесі 10 низькопідлогових автобусів
Зранку 1 січня автобуси вирушать в Одесу
Львівська міська рада передасть 10 низькопідлогових автобусів для мешканців Одеси. Про це у середу, 31 грудня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
На період складної ситуації з електропостачанням в Одесі, місто передасть 10 низькопідлогових автобусів марки Solaris, щоб підтримати роботу громадського транспорту цього міста.
«Ми розуміємо, що ситуація складна: б’ють по підстанціях. Електротранспорт не працює, місто не може вплинути на енергетичну ситуацію, але може допомогти практично. Тому десять львівських автобусів завтра будуть в Одесі», – повідомив міський голова Андрій Садовий.
Через ворожі обстріли в Одесі періодично відсутня електроенергія, що ускладнює стабільну роботу електротранспорту. Задля збереження міської стабільності Львів планує передати автобуси до кінця дня 1 січня.
«Звичайно, що певні труднощі з графіками будуть і в нас, у Львові, але сьогодні треба допомагати одеситам, тому що там складна ситуація. Зараз водії та механіки готуються, і завтра вони зустрінуть Новий рік в Одесі», – розповів Андрій Садовий.
Передача автобусів – це жест солідарності між українськими громадами та конкретна допомога місту, яке щодня зазнає атак, але продовжує жити й працювати.