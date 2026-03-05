Кросовер намагалися ввезти з підробленими документами як гуманітарну допомогу

У пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею львівські митники вилучили автомобіль BMW X5, 2022 року випуску, який прямував в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Як повідомили у четвер, 5 березня, у Львівській митниці, відповідно до товаросупровідних документів, кросовер преміум класу перевозили на адресу одного з благодійних фондів Харкова для подальшої передачі військовослужбовцю ЗСУ від американських донорів. Водночас під час детальної перевірки працівники митниці з’ясували, що відправником авто є литовська компанія, а отримувачем BMW – цивільний громадянин України. Вартість автомобіля становить понад 2 млн грн.

Кросовер вилучили на митниці

«Відтак працівники митниці виявили, що керівник фонду з метою ввезення автомобіля як гуманітарної допомоги подав митним органам документи, що містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача, вартості та характеру товару», – йдеться в повідомленні митниці.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил (ч. 1 ст. 483 МКУ). Також матеріали щодо переміщення контрабанди (ст. 201-4 ККУ) скерували до БЕБ Львівщини.