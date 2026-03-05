Спецоперація відбувалася по всій Польщі упродовж 2–3 березня

У Польщі під час дводенної спецоперації поліції та прикордонної служби затримали понад 140 іноземців, які перебували на території країни нелегально. Серед них 91 – громадянин України. Про це 4 березня повідомили міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський та пресслужба поліції.

Операція відбулася 2–3 березня й охопила всі воєводства Польщі. У її межах правоохоронці провели близько 1800 точкових перевірок у місцях проживання та роботи мігрантів.

Загалом правоохоронці затримали 1944 особи, які переховувалися від правосуддя. Серед них – 147 іноземців, яких розшукували польські правоохоронні органи на підставі ордерів на арешт.

Серед затриманих – 91 українець, 14 грузинів, вісім білорусів, троє молдован, двоє росіян та ще 29 громадян інших держав.

Прикордонна служба Польщі вже розпочала понад 110 адміністративних процедур щодо примусового повернення цих осіб.

Основними підставами для депортації стали перевищення дозволеного терміну перебування, нелегальне працевлаштування, загроза громадській безпеці, а також раніше скоєні кримінальні правопорушення на території Європейського Союзу.

За даними польської поліції, це четверта загальнонаціональна операція, спрямована проти осіб, які переховуються від польських правоохоронних органів або суду, і перша цього року.

Під час трьох попередніх операцій у лютому, червні та листопаді 2025 року було затримано загалом 4766 осіб, включаючи 515 іноземців.