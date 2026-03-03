Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок прикордоннику Миколі Н. за незаконне переправлення 24 чоловіків за кордон. Обвинуваченому призначили два роки службового обмеження з відрахуванням у дохід держави 10% грошового забезпечення.

Як йдеться у вироку від 25 лютого, військовослужбовець ніс службу у пункті пропуску «Устилуг – Зосин». За даними слідства, він не копіював і не зберігав документи чоловіків віком 18–60 років, які виїжджали з України, а також не скеровував їх на додаткові перевірки до старших прикордонних нарядів та відповідального офіцера.

Унаслідок цього 24 чоловіків призовного віку змогли безперешкодно перетнути державний кордон України та в’їхати на територію Польщі.

Прикордонник уклав із прокурором угоду про визнання вини. Суд врахував щире каяття обвинуваченого, сприяння розкриттю злочину, відсутність попередніх судимостей, статус учасника бойових дій та позитивні характеристики.

Суддя Олександр Мушкет визнав Миколу Н. винним за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ч. 3 ст. 419 КК України (порушення правил несення прикордонної служби) й призначив узгоджене покарання – два роки службового обмеження для військовослужбовців із відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що днями Володимирський міський суд виніс вирок прикордонниці Марії П., яка сприяла виїзду щонайменше 189 військовозобовʼязаних. Проте замість реального покарання вона отримала іспитовий термін.