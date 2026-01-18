Українку депортують з Польщі через сварку з перекладачкою з російської мови

Польща має намір депортувати 56-річну українку, яка під час допиту облаяла перекладачку з російської мови. Крім того, жінці висунули звинувачення в образі перекладачки. Про це повідомили у поліції Польщі.

Вказується, що поліція міста Більськ-Підляськ викликала 56-річну українку на допит як свідка у кримінальній справі. Оскільки жінка не володіє польською, правоохоронці залучили перекладачку з російської мови.

«Під час допиту громадянка України почала ображати перекладачку та використовувати на її адресу вульгарну лексику. 56-річну жінку затримали поліцейські та взяли під варту», – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що українці висунули звинувачення в образі людини, яку «залучили для надання допомоги державним службовцям під час та у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження/позбавлення волі строком до одного року. Проте Польща ухвалила рішення депортувати українку та передала її Прикордонній службі.

Зауважимо, що польські правоохоронці не уточнили, чи є перекладачка росіянкою.

Нагадаємо, у серпні 2025 року з Польщі депортували українця, який погрожував підпалами у Варшаві через скасування виплат за програмою «Родина 800+».