На відео у тік-ток 29-річний українець погрожував полякам, що українці палитимуть їхні будинки

Польща депортувала 29-річного українця, який погрожував підпалами у Варшаві через скасування виплат за програмою «Родина 800+». Йому заборонили вʼїзд до Польщі та країн Шенгенської зони на 10 років.

29 серпня українець під нікнеймом «Степан 3336» опублікував у тік-ток відео, на якому він стоїть на фоні будинку, в якому виникла пожежа, закликаючи польську владу повернути виплати українським біженцям, так звані 800+, інакше «українці будуть палити хати».

«Президент підписав новий указ, тепер “800+” не буде. Тепер подивіться, що наші люди роблять. Правильно. Отак підпалили хату. От вам ваші, курва, “800+”. Будете мати тепер “800+”. Подивимось, які ви тепер мудрі будете. Ви ще просто не знаєте на що українці здатні. Так буде з кожним. Вертайте “800+”. Не буде “800+”, будуть хати горіти», – заявив на відео Степан. Він також опублікував ще одне відео з місця пожежі, де робив аналогічні заяви і погрожував підпалами.

Через кілька годин після публікації відео поліція Варшави затримала чоловіка та передала прикордонникам. У неділю, 31 серпня, прикордонна служба Польщі повідомила, що громадянина України депортували та заборонили в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони на 10 років.

«Ось і кінець історії: громадянина України, який погрожував підпалом на відео, опублікованих в інтернеті, силоміць доставили співробітники польської прикордонної служби та депортували до України», – прокоментував відео глава МВС Польщі Марчин Кервінський.

А у неділю, 31 серпня, прикордонна служба Польщі опублікувала відео депортації 29-річного Степана.

«Родина 800+» – це урядова програма для батьків чи опікунів дітей, які приїхали до Польщі як переселенці з України. За цією програмою українська родина в Польщі отримує 800 злотих (понад 9 тис. грн за актуальним курсом) на кожну дитину віком до 18 років. 25 серпня новообраний президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про соціальні виплати українцям, що скасовує програму «Родина 800+» для непрацевлаштованих у Польщі українців.