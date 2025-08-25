Кароль Навроцький ветував закон про соцдопомогу українцям в Польщі

У понеділок, 25 серпня, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон щодо соціальних виплат та безкоштовної медичної допомоги українцям, які отримують тимчасовий захист у країні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента Польщі.

Йдеться, зокрема, про щомісячну держану виплату 800 злотих (майже 9 тис. грн) на дитину за програмою «Родина 800+». Як пише RMF24, Кароль Навроцький аргументував своє рішення тим, що фінансову та безкоштовну медичну допомогу мають отримувати лише ті українці, які працевлаштовані у Польщі.

«Я не зміню своєї думки й вважаю, що допомога 800+ має бути доступна лише українцям, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі», – цитує RMF24 президента Польщі.

Відповідно до повідомлення, опублікованого на фейсбук-сторінці польського президента, Кароль Навроцький вважає, що українці мають забагато привілеїв у Польщі, а ветування закону про соцвиплати дозволить поставити на перше місце потреби поляків.

«Коли Росія напала на Україну, поляки відкрили свої серця і прийняли найбільшу кількість біженців серед усіх європейських країн. Ми також передали зброю, щоб якнайдалі від наших кордонів стримати наступ російських військ. Проте закон уряду Дональда Туска про допомогу громадянам України заходить надто далеко, надаючи українським біженцям у Польщі більше привілеїв, ніж громадянам нашої країни. Тому настав час впровадити принцип президента Кароля Навроцького: насамперед – Польща, насамперед – поляки», – йдеться у публікації.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення право на щомісячну допомогу мали всі українські біженці з дітьми, які перебувають у Польщі зі статусом PESEL UKR. Раніше розмір щомісячної допомоги становив 500 злотих на дитину, але 7 серпня 2024 року тодішній президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про збільшення розміру виплати до 800 злотих.

Крім того, пише PAP, Кароль Навроцький анонсував зміни у кримінальному кодексі, що прирівняють «символ Бандери» до символів нацизму та комунізму.

Додамо, що станом на лютий 2025 року, за даними з відкритих джерел, у Польщі проживало 1,5 млн українців, що становить 7% від загального населення країни.