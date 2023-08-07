Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про збільшення розміру щомісячної допомоги на дитину

У понеділок, 7 серпня, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про збільшення розміру щомісячної допомоги на дитину з 500 до 800 злотих (понад 7000 грн за курсом НБУ). Про це повідомили на офіційному сайті канцелярії польського президента.

«Нам потрібен розвиток Республіки, потрібен соціальний і демографічний розвиток. Найбільшою опорою для розвитку є сім’я. І у нас ніколи не було сумнівів – у нас, як у політичному таборі, як у людей, які роками займаються політикою в Польщі, що саме сім’я потребує особливої ​​підтримки з боку держави», – наголосив Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. #800plus pic.twitter.com/ujnxV2kbY1 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 7, 2023

У церемонії в польському місті Тарчині взяли участь прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, міністр сім’ї та соціальної політики Марлена Малонґ, а також голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот.

«Невдовзі всі поляки постануть перед основним, фундаментальним вибором: чи ми хочемо Польщу, в якій інвестують дітей, у якій інвестиції в дітей є найціннішою інвестицією, чи ми хочемо Польщу, в якій ми маємо турбуватися, піклуватися, чи можемо ми пов’язати з кінця в кінець, від першого до першого, що буде відбуватися в басейні, чи будуть дитину там переслідувати, чи буде вона в безпеці, коли піде до школи, чи її годуватимуть, коли вона буде в школі, який буде рівень бідності серед дітей», – сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Зауважимо, що нині допомогу на дитину в Польщі виплачують приблизно на 7 млн дітей. Підвищення виплат до 800 злотих коштуватиме бюджету країни в додаткових 24 млрд злотих. Розмір виплат змінюється автоматично. Тому немає потреби подавати нову заявку на отримання допомоги. Але влада Польщі попереджає: перша виплата може бути нарахована з невеликою затримкою. Оновлена сума надійде максимум до кінця лютого 2024 року.

Виплачувати допомогу у розмірі 800 злотих почнуть з 1 січня 2024 року. Право на щомісячні дитячі виплати ‎500+» ‎мають і українські біженці зі статусом PESEL UKR. Українці, які легально перебувають у Польщі, можуть подавати заявку до Управління соціального страхування (ZUS) на виплату грошової допомоги на дітей 500+, якщо не зробили це до 31 травня. Виплачуватимуть кошти з 31 серпня 2023 року до 31 травня 2024 року.

Як пише сайт VsitUkraine станом на сьогодні існує кілька способів, як українці можуть подати заявку на фінансову допомогу. В усіх випадках заявник повинен мати PESEL і заповнити онлайн-формуляр SW-U (українською мовою).

Через офіційний сайт ZUS:

Зареєструватися на Платформі електронних послуг (PUE). Для цього треба мати польський номер телефону або адресу електронної пошти, а також номер PESEL;

увійти на власну сторінку PUE ZUS;

заповнити заявку на допомогу 500+, яка доступна також українською мовою;

після заповнення на вашу електронну пошту або на номер телефону прийде СМС про те, що ваша заявка зареєстрована і рішення, що ви отримаєте таку допомогу.

Інформація про статус заявки на 500+ з’явиться в особистому кабінеті заявника впродовж 48 годин після її подачі.

Через додаток mZUS:

Є можливість подати заявку через спеціальний додаток, який можна встановити на смартфон та планшет. Де завантажити додаток: Google Play Market / AppStore.

Через портал Emp@tia Потрібно мати довірений профіль (profil zaufany);

перейти в розділ «E-wniosek» на порталі Emp@tia;

увійти через довірений профіль;

ввести код, який прийде в СМС на телефон;

заповнити дані про себе в профілі;

заповнити заявку на допомогу в розділі «Świadczenie Wychowawcze (Program «Rodzina 500+»)».

Через електронний банкінг:

Подати заявку можна через такі банки: Millennium S.A., Bank PKO BP, mBank S.A., PEKAO S.A., Getin Noble Bank S.A., Credit Agricole Bank, Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., BNP Paribas S.A., Santander Bank Polska SA. У такому випадку заявнику бажано мати свій профіль на PUE ZUS, але якщо його немає, то вам допоможуть створити.

Якщо вірно подати заявку на 500+: у липні 2023 року, то кошти надійдуть до 30 вересня 2023 року разом із компенсацією суми допомоги з липня;у серпні 2023 року, то кошти надійдуть до 31 жовтня 2023 року разом із компенсацією суми допомоги з серпня.

Якщо громадянин України перетинає польсько-український кордон й відсутній у країні довше 30 днів, то він втрачає право на легальне перебування в Польщі, а отже й право на допомогу. Тоді треба повернути отриману вже на території України допомогу 500+ на польський рахунок.

Додамо, що Польща цьогоріч готується до виборів в парламент, що стане чи не найважливішою подією усього року в політичному житті важливого союзника України. Вибори до Сейму та Сенату призначаються президентом Республіки Польща не пізніше ніж за 90 днів до закінчення чотирирічної каденції депутатів обох палат польського парламенту. Це означає, що Анджей Дуда ще має час вказати дату парламентських виборів до серпня 2023 р. Розглядають чотири дати. 15 жовтня, 22 жовтня, 29 жовтня або 5 листопада – це можливі дати проведення парламентських виборів у 2023 р. За словами парламентаря Войцеха Шарами, найбільш імовірною датою проведення виборів є кінець жовтня.