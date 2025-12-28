Польща зобов'яже забудовників виділяти місце для бомбосховищ

Попри високі витрати на оборону, які сягають 5% від ВВП, уряд Польщі вклав мало коштів у захист населення від загроз, першочергово мова йде про побудову бомбосховищ. Про це заявив Славомір Ценкевич, глава національного бюро безпеки Польщі і ключовий радник президента Кароля Навроцького.

З 2026 року Польща зобов'яже забудовників виділяти місце для бомбосховищ у більшості нових будівель. Таким чином в країні планують перебудувати свою слабку цивільну оборону на тлі загрози російської агресії.

Ценкевич зауважив, що більшість сховищ в Польщі були побудовані в комуністичну епоху і зараз знаходяться в жалюгідному стані. За його словами, це гігантська проблема для країни.

«Ми дійсно повинні підвищити нашу цивільну стійкість. В останні роки Польща зосередилася на модернізації збройних сил і забула про це», – додав він.

Також відомо, що уряд прем'єр-міністра Дональда Туска виділив у бюджеті на цей рік 16 млрд злотих (3,8 млрд євро) на будівництво сховищ. Міста також спрямовують частину своїх власних коштів на модернізацію та розширення наявних об'єктів.

Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що Польща отримає близько 44 млрд євро від Європейського Союзу на закупівлю дронового обладнання для проєкту «Східний щит».