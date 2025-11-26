Туск також анонсував закупівлю підводних човнів для ВМС Польщі

Польща отримає близько 44 млрд євро від Європейського Союзу на закупівлю дронового обладнання для проєкту «Східний щит». Про це в середу, 26 листопада, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає телеканал TVN24.

За словами Туска, після довгих тижнів обговорення Польща отримала одноголосну згоду всієї Європи, що «Східний щит», «як і наш східний кордон, є спільним обов’язком всього Європейського Союзу». Закупівлю профінансують через проєкт SAFE.

«SAFE – це великий європейський проєкт дуже дешевих, практично безплатних кредитів. Звичайно, нічого не буває абсолютно безплатним, але це позики на винятково вигідних умовах і з довгими термінами погашення. Польща стала найбільшим бенефіціаром цієї програми», – сказав прем’єр-міністр.

Глава польського уряду зазначив, що закупівля дронового обладнання для «Східного щита» – це не тільки питання безпеки Польщі «в суто військовому сенсі, але й велика програма розвитку».

«SAFE також буде програмою, від якої виграє польська оборонна промисловість, і саме в найважливішій для нас версії – тобто найбільш інноваційній, яка, отже, приносить користь і всій економіці», – додав Туск.

Під час конференції прем’єр-міністр також пригадав попередні заяви глави міністерства оборони Владислава Косіняка-Камиша про план закупівлі підводних човнів для ВМС. Йдеться про вибір однієї з країн, які подали пропозиції щодо постачання човнів до Польщі, а саме: Швеція, Франція, Італія, Німеччина, а також Південна Корея та Іспанія.

«Сьогодні ми завершуємо питання про закупівлю трьох сучасних підводних човнів. У Польщі кораблі будуть ремонтуватися в разі потреби; усе за участю польської промисловості», – сказав прем’єр-міністр.

Дональд Туск зазначив, що Польща отримає гарантії навчання за принципом «gap filler» – моряки зможуть одразу освоювати корабель, ідентичний тому, який планують придбати.

«Східний щит» (пол. Tarcza Wschód) – це національна оборонна ініціатива, започаткована польським урядом для зміцнення східних кордонів з Білоруссю та російським ексклавом Калінінградом. Програма була оголошена в травні 2024 року.