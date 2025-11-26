Польща отримає 44 млрд євро від Євросоюзу на закупівлю дронів
Закупівлю обладнання Євросоюз профінансує через проєкт SAFE
Польща отримає близько 44 млрд євро від Європейського Союзу на закупівлю дронового обладнання для проєкту «Східний щит». Про це в середу, 26 листопада, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає телеканал TVN24.
За словами Туска, після довгих тижнів обговорення Польща отримала одноголосну згоду всієї Європи, що «Східний щит», «як і наш східний кордон, є спільним обов’язком всього Європейського Союзу». Закупівлю профінансують через проєкт SAFE.
«SAFE – це великий європейський проєкт дуже дешевих, практично безплатних кредитів. Звичайно, нічого не буває абсолютно безплатним, але це позики на винятково вигідних умовах і з довгими термінами погашення. Польща стала найбільшим бенефіціаром цієї програми», – сказав прем’єр-міністр.
Глава польського уряду зазначив, що закупівля дронового обладнання для «Східного щита» – це не тільки питання безпеки Польщі «в суто військовому сенсі, але й велика програма розвитку».
«SAFE також буде програмою, від якої виграє польська оборонна промисловість, і саме в найважливішій для нас версії – тобто найбільш інноваційній, яка, отже, приносить користь і всій економіці», – додав Туск.
Під час конференції прем’єр-міністр також пригадав попередні заяви глави міністерства оборони Владислава Косіняка-Камиша про план закупівлі підводних човнів для ВМС. Йдеться про вибір однієї з країн, які подали пропозиції щодо постачання човнів до Польщі, а саме: Швеція, Франція, Італія, Німеччина, а також Південна Корея та Іспанія.
«Сьогодні ми завершуємо питання про закупівлю трьох сучасних підводних човнів. У Польщі кораблі будуть ремонтуватися в разі потреби; усе за участю польської промисловості», – сказав прем’єр-міністр.
Дональд Туск зазначив, що Польща отримає гарантії навчання за принципом «gap filler» – моряки зможуть одразу освоювати корабель, ідентичний тому, який планують придбати.
«Східний щит» (пол. Tarcza Wschód) – це національна оборонна ініціатива, започаткована польським урядом для зміцнення східних кордонів з Білоруссю та російським ексклавом Калінінградом. Програма була оголошена в травні 2024 року.