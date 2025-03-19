Польща розмістить протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю

У межах програми «Східний щит» Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павло Бейда в ефірі польської радіостанції RMF 24.

За словами Павла Бейда, Польща занепокоєна безпековою ситуацією на кордоні та вважає її складною. Заступник міністра оборони Польщі уточнив, що має на увазі саме польсько-білоруський і польсько-російський кордон. Тому країна планує встановити вздовж кордону протипіхотні міни у межах програми «Східний щит». Польський урядовець наголосив, що майже впевнений у тому, що Білорусь зробить все, що накаже Росія та навів як приклад російсько-українську війну.

«Хочу сказати, що у нас є занепокоєння, яке межує з впевненістю, що Білорусь слідує за Росією. Що б не сказав Путін, Лукашенко на це погодиться. Зверніть увагу, з якого боку атакували Україну. З боку Білорусі», – зауважив Павло Бейда.

Павло Бейда також розповів, що Польща поки що не має протипіхотних мін, але має потужності для їхнього виробництва. Виготовленням протипіхотних мін займатимуться заводи польської оборонної групи. Заступник міністра оборони Польщі відмовився повідомляти деталі, але наголосив, що йдеться про «кілька сотень тисяч, мільйон» протипіхотних мін.

Зазначимо, що на програму «Залізний щит» Польща виділила близько 2,5 млрд доларів. У межах цієї програми країна планує до 2028 року звести укріплення вздовж кордону. Там також планують обладнати системи розвідки, передові бази, логістичні вузли, склади, а також розгорнути системи боротьби з безпілотниками.

30 листопада 2024 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також повідомив про початок будівництва укріплень на кордоні з Україною. Польський прем’єр наголосив, що таке рішення ухвалили «з інших причин», але висловив бажання, щоб «поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону».

Нагадаємо, 18 березня Польща, Литва, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє країнам-підписантам виробництво, застосування та передачу протипіхотних мін. Таке рішення аргументували погіршенням безпекової ситуації на кордоні з Росією та Білоруссю.