Польща розпочала будівництво лінії укріплень на кордоні з Росією
Будівництво планують завершити до 2028 року
У Польщі 31 жовтня стартувало будівництво лінії укріплень на кордоні з Росією. Його планують завершити до 2028 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
У Польщі стартував проєкт «Східний щит», у межах якого країна побудує укріплення на кордоні з Росією.
«Почалося будівництво «Східного щита». Перші роботи біля кордону з Росією», – йдеться у повідомленні Туска.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камш повідомляв, що Польща у рамках проєкту планує:
- збудувати укріплення та паркани вздовж 400 кілометрів кордону з Білоруссю та Росією, викопати 800 кілометрів ровів,
- обладнати мінні поля,
- встановити протитанкові їжаки.
Фортифікаційні споруди зведуть вздовж східного та північного кордонів Польщі у таких воєводствах: Поморському, Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському.
Лінія укріплення на кордоні з Росією
Будівництво планують завершити до 2028 року, на нього країна виділила 10 млрд злотих, що становить понад 2,5 млрд доларів. Як зазначив «Укрінформу» тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич проєкт базується на українському досвіді й має стримати агресора у разі нападу.
Будівництво укріплень у Польщі
У 2022 році Польща добудувала 5,5-метрову огорожу довжиною 186 км на Підляській ділянці кордону з Білоруссю.
Також повідомляли, що держави Балтійського регіону, а також Польща та Норвегія домовилися створити «стіну безпілотників», покликану захистити зовнішні кордони країн.
13 вересня Польща розпочала спорудження електронного бар'єра на річці Буг на кордоні з Білоруссю. Загальна довжина загородження становитиме приблизно 172 км.