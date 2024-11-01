На будівництво країна виділила 10 млрд злотих

У Польщі 31 жовтня стартувало будівництво лінії укріплень на кордоні з Росією. Його планують завершити до 2028 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

У Польщі стартував проєкт «Східний щит», у межах якого країна побудує укріплення на кордоні з Росією.

«Почалося будівництво «Східного щита». Перші роботи біля кордону з Росією», – йдеться у повідомленні Туска.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камш повідомляв, що Польща у рамках проєкту планує:

збудувати укріплення та паркани вздовж 400 кілометрів кордону з Білоруссю та Росією, викопати 800 кілометрів ровів,

обладнати мінні поля,

встановити протитанкові їжаки.

Фортифікаційні споруди зведуть вздовж східного та північного кордонів Польщі у таких воєводствах: Поморському, Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському.

Лінія укріплення на кордоні з Росією

Будівництво планують завершити до 2028 року, на нього країна виділила 10 млрд злотих, що становить понад 2,5 млрд доларів. Як зазначив «Укрінформу» тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич проєкт базується на українському досвіді й має стримати агресора у разі нападу.

Будівництво укріплень у Польщі

У 2022 році Польща добудувала 5,5-метрову огорожу довжиною 186 км на Підляській ділянці кордону з Білоруссю.

Також повідомляли, що держави Балтійського регіону, а також Польща та Норвегія домовилися створити «стіну безпілотників», покликану захистити зовнішні кордони країн.

13 вересня Польща розпочала спорудження електронного бар'єра на річці Буг на кордоні з Білоруссю. Загальна довжина загородження становитиме приблизно 172 км.