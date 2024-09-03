Наразі 50-метрова смуга вздовж українсько-білоруського державного кордону проходить в межах зони відчуження

Кабінет міністрів України погодив проєкт указу президента про вилучення ділянки кордону з Білоруссю із зони відчуження. Указ дозволить Державній прикордонній службі забезпечити охорону та оборону території, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ 3 вересня.

«Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України “Про державний кордон України” земельні ділянки в межах прикордонної смуги надаються в постійне користування підрозділам ДПСУ для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд», – ідеться в повідомленні.

За інформацією МВС, наразі 50-метрова смуга вздовж українсько-білоруського державного кордону проходить в межах зони відчуження і зони обов’язкового відселення та перебуває у власності Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Нововведення дозволить прикордонній службі забезпечити належну охорону та оборону українсько-білоруського кордону та дотримання його режиму. Проєкт акту узгодили із всіма зацікавленими сторонами, і, зокрема, із Державним агентством України з управління зоною відчуження, до сфери управління якого належить заповідник, додали у відомстві.

До слова, 1 вересня, у ДПСУ зазначили, що не спостерігають агресивних дій з боку Білорусі. Прикордонники поінформували про фортифікації на українсько-білоруському кордоні. За словами українських військових, вони складаються зі штучно насипаного кількаметрового валу, заміновуваного на всій протяжності мінами осколкового направлення, за ним – протитанковий рів, заповнений наразі водою, надалі – мінна смуга, а також паркан із колючого дроту. Окрім цього, прикордонники застосовують БпЛА для розвідки з неба.