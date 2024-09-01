Прикордонники показали, як захищають кордон України з Білорусюю

Державна прикордонна служба України показала, як посилюють кордон з Білоруссю та готуються до можливого прориву. Прикордонники запевнили, що наразі немає підстав вважати, що білоруси наважаться прорвати кордон, однак українці готові до будь-якого розвитку подій. Відео із посиленням українсько-білоруського кордону опублікували на YouTube-каналі ДПСУ.

На тлі побоювань українців, що Олександр Лукашенко може піддатися впливу Росії та змусити своїх військових піти у наступ, українські прикордонники вирішили показати як вони посилюють кордон.

Військовий кореспондент Артем Овдієнко зняв відеорепортаж з україно-білоруського кордону. На початку репортажу українцям показали окопи прикордонників. Артем Овдієнко розповідає, що вони обшиті деревом, що захищає їх від обвалів. Зверху окопи прикордонників також прикриті дерев’яними дошками та сітками. Вони захищають споруду від впливу погодних умов, а також від ймовірних атак FPV-дронів – безпілотники заплутаються у сітці.

Один із окопів прикордонників на українсько-білоруському кордоні

Крім того, кордон з Білоруссю замінований вздовж всіє протяжності, яка складає 1084 км. Також український кордон захищає протитанковий рів заповнений водою, мінна смуга та паркан з колючого дроту. Прикордонники спостерігають за кордоном протягом всієї доби не тільки зі спостережних пунктів, а й за допомогою БпЛА.

«Наше завдання – моніторинг державного кордону з боку Білорусі, щоб не було злочинних угрупувань, підготовки або порушення державного кордону, скупчення військової техніки та особового складу (білорусів, – ред.). Спостерігаємо постійно – 24\7. На території Білорусі зараз все спокійно. Ми не спостерігаємо агресивних дій», – розповів прикордонник із позивним «Чіп».

Український прикордонник готує до взльоту спостережний БпЛА

Також українські прикордонники підірвали автомобільний міст, який сполучав пункти пропуску «Славутич» та «Комарин». Цей міст був найкоротшим шляхом, яким росіяни або білоруси могли дістатися Києва. Щоб підірвати міст українські військові використали 700 кг вибухівки.

Підірваний міст, що сполучав Україну та Білорусь

Крім того, українські прикордонники регулярно патрулюють водний кордон між Україною та Білоруссю – річку Дніпро.

Прикордонники патрулюють водний українсько-білоруський кордон

«Звичайно, вони нас бояться. Я не думаю, що вони на стільки підготовлені і мають сили, щоб з нами конфліктувати. Я не думаю, що вони підуть (у наступ, – ред.) [...] Ми завжди в бойовій готовності. Ми готові зустріти, відстояти свою землю і показати, що ми українці завжди будемо стояти за свою землю», – сказав прикордонник з позивним «Пуля».

Нагадаємо, 25 серпня в МЗС України повідомили, що Збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. У відомстві закликали владу Білорусі «припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України ».