МЗС України заявило про зосередження значної кількості особового складу і техніки збройних сил Білорусі біля кордону

Збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Про це з посиланням на дані розвідувальних органів України у неділю, 25 серпня, повідомили в МЗС України.

У відомстві зазначили, що також там зафіксована присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер».

Українські дипломати вважають, що проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

«Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили – припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню», – йдеться у повідомленні відомства.

В МЗС наголосили, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

«Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України», – наголосили дипломати.