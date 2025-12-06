Під нічну атаку потрапив Рязанський НПЗ

У ніч на суботу, 6 грудня, підрозділи Сил оборони України атакували нафтопереробний завод у Рязанській області Росії, а також завод з виробництва корпусів для ворожих боєприпасів, розташований на ТОТ Луганщини. У пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили ураження, ступінь збитків наразі встановлюється.

За даними Генштабу, в результаті роботи Сил оборони уражений Рязанський НПЗ, який є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Місцеві російські телеграм-канали поширювали відео, на яких чути проліт дронів та вибухи, а також загоряння в районі НПЗ.

«Зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації. Ступінь збитків уточнюється», – повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, НПЗ може переробляти до 17,1 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Зазначимо, Рязанський НПЗ часто стає ціллю безпілотників – востаннє його атакували у жовтні та листопаді.

Крім того, у ніч на 6 грудня Сили оборони уразили Алчевський металургійний комбінат, розташований на тимчасово окупованій території Луганської області. Завод використовують для виготовлення компонентів для російського озброєння, зокрема, корпусі для снарядів.

На території заводу зафіксували влучання та пожежу. Наразі ступінь збитків уточнюється.