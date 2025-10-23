Рязанський НПЗ не вперше атакують дрони

У ніч на четвер, 23 жовтня, безпілотники атакували Рязанську область. Внаслідок обстрілу на нафтопереробному заводі спалахнула пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали та губернатор області Павєл Малков.

За словами губернатора, вночі 23 жовтня російська ППО нібито знищила 14 дронів. Уламки БпЛА спричинили займання на території одного підприємства, якого саме Малков не уточняє.

«Сьогодні вночі засобами ППО над територією Рязанської області знищено 14 БпЛА. Через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства. На місці працюють оперативні служби», – йдеться у дописі.

Він додав, що постраждалих немає, а збитки оцінюють.

Російські телеграм-канали, з посиланням на місцевих мешканців, повідомляють, що мішенню дронів став Рязанський нафтопереробний завод. Він є одним із найбільших у Росії, підприємство переробляє понад 17 млн т нафти на рік і відіграє ключову роль у забезпеченні паливом окупаційні війська.

Доповнено о 14:57. У Генштаб підтвердили атаку на НПЗ у Рязані.

«У ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України здійснили ураження стратегічного об’єкта противника, задіяного у забезпеченні збройних сил РФ – нафтопереробного заводу “Рязанський”», – йдеться у повідомленні.



Українські військові наголошують, що виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.



Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області.

Рязанський НПЗ не вперше атакують дрони. Зокрема, в ніч на 5 вересня Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони влучили в ЕЛОУ-АВТ-6 на НПЗ – це установка, яка спершу очищає нафту від солей і води, а потім розділяє її на різні фракції за допомогою нагрівання й перегонки.