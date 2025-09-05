У Рязані на тлі атаки безпілотників пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа

В ніч на п’ятницю, 5 вересня, Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали ударів по нафтопереробному заводу російській Рязані. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

За даними російських телеграм-каналів, у Рязані на тлі атаки безпілотників пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа біля нафтопереробного заводу. Губернатор області Павєл Малков заявив, що над Рязанською областю ППО нібито збила 8 дронів. За його словами, уламки БпЛА впали на території промислового підприємства.

Фото Exilenova+, вибух на Рязанському НПЗ 5 вересня

За словами Бровді, Рязанський НПЗ є одним із чотирьох найбільших нафтопереробних заводів Росії. В ніч на 5 вересня його уразили 14-й полк Сил безпілотних систем разом із Силами спецоперацій, Головним управлінням розвідки й іншими складовими Сил оборони.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Телеграм-канали уточнюють, що під ударом опинилася ЕЛОУ-АВТ-6 – установка, яка спершу очищає нафту від солей і води, а потім розділяє її на різні фракції за допомогою нагрівання й перегонки.

Фото Exilenova+, спутниковий знімок Рязанського НПЗ

Фото Exilenova+, розташування установки первинної переробки нафти

Рязанський НПЗ належить «Роснєфті». У 2024 році він переробив 13,1 млн метричних тонн нафтопродуктів – приблизно 5% від загального нафтоперероблення в країні-агресорці.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що Рязанський нафтопереробний завод в Росії втратив близько половини своїх потужностей внаслідок атаки дронів.