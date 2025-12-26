ІНоземці затримали в одному із закладів у центрі Києва

У Києві Служба безпеки України зірвала замах на офіцера Головного управління розвідки. Спецпризначенці затримали нападника. коли той цілився в офіцера з пістолета в одному із закладів у центрі Києва, повідомили у пресслужбі СБУ.

СБУ провела багатоетапну спецоперацію в Києві, під час якої викрила російського агента з центральноазійської країни. Він отримав завдання вбити українського офіцера-розвідника.

28-річного іноземця завербували, коли той шукав легкі заробітки в телеграмі. За інструкцією росіян, він під виглядом туриста приїхав до України та певний час перебував на Миколаївщині, у місті Первомайськ. Там він придбав кілька смартфонів та SIM-карти для звʼязку з ФСБ та конспірації.

Згодом агент приїхав до Києва, де отримав від російського куратора фото офіцера, орієнтовну геолокацію, де він часто перебуває, а також координати схрону, в якому лежали пістолет і набої.

«Співробітники СБУ затримали кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

На місці затримання в агента вилучили зброю та боєприпаси, а також смартфон із доказами співпраці з ФСБ. Іноземці повідомили про підозри за:

ч. 2 ст. 15 ККУ, ч. 2 ст. 115 ККУ (закінчений замах на умисне вбивство);

ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.