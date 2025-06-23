СБУ зірвала дві спроби вбивства Володимира Зеленського

Служба безпеки України завадила двом спробам вбивства Володимира Зеленського: у польському аеропорту Жешув та на території Офісу президента. Про це у понеділок, 23 червня, повідомив голова СБУ Василь Малюк, передає «Укрінформ».

У квітні 2024 року Володимира Зеленського в аеропорту Жешув намагався вбити громадянин Польщі, військовий пенсіонер. За даними СБУ, чоловіка завербували російські спецслужби ще кілька десятків років тому.

«Він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його – цю “консерву” – активували. Задача була: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них – це був FPV-дрон, інший – це снайперський комплекс», – цитує «Укрінформ» Василя Малюка.

Вались Малюк відзначив професійність польських колег, у співпраці з якими вдалося затримати зловмисника.

Вже через місяць, у травні 2024 року, СБУ затримала ще двох російських агентів, які також намагалися вбити президента України. Злочинцями виявилися двоє полковників департаменту Управління державної охорони. Їх також завербувала російська ФСБ.

«Вони готували замах на нашого президента – Володимира Олександровича Зеленського. За їх злочинним задумом, вони підшукували виконавців і мали це реалізувати під час його переходу по території Офісу президента України», – розповів Василь Малюк.

Окрім вбивства Володимира Зеленського, затримані збирали важливу інформацію та передавали її російським спецслужбам. Також встановлено, що вони готували замах на начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

Зазначимо, що громадянину Польщі Павлу К. за замах на Володимира Зеленського загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років.

Двом українським полковникам інкримінують державну зраду, а одного з них ще підозрюють у підготовці терористичного акту. Їм загрожує довічне ув’язнення.